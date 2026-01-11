’Mr Ping Pong’ sfida il pubblico Al Barattoni lo spettacolo clown

Domenica 18 gennaio, al Teatro Barattoni di Ostellato, si terrà lo spettacolo junior

Lo sport va in scena. Domenica 18 gennaio, dalle 16 alle 19, presso il Teatro Barattoni di Ostellato, ci sarà lo spettacolo junior " Mr. Ping Pong". Lui è il più grande giocatore al mondo di Ping Pong. Lui è una leggenda vivente. Lui in Cina è venerato come un Dio. Chi avrà, tra il pubblico, il coraggio di sfidarlo? Mr. Ping Pong è uno spettacolo Clown, incentrato tutto sulla forza espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista, un fantomatico quanto improbabile campione sportivo che attraverso il linguaggio non verbale e una serie di ritmi improvvisati musicali porta in scena una vera e propria sfida a colpi di racchetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

