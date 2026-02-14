Il primo coach Sinner era già un vincente

Agnese Pini afferma che Sinner aveva già le qualità di un vincente molto prima di arrivare ai vertici del tennis. La direttrice spiega che il talento del giovane sportivo si è manifestato fin dai primi allenamenti, quando già dimostrava determinazione e sicurezza. Un esempio concreto è la sua capacità di mantenere la concentrazione durante le partite, anche in momenti difficili.