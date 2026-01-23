Tre italiani hanno già accusato mal di pancia durante gli Australian Open, un episodio insolito e inaspettato. In questo contesto, Sinner si concede un piatto di spaghetti alla Berrettini, mentre alcuni tennisti riferiscono di difficoltà digestive legate anche alla tensione. Questi episodi evidenziano come lo stress possa influire sul benessere dei giocatori durante le competizioni di alto livello, rendendo ancora più complessa la gestione della preparazione e delle emozioni.

“Così non mi era mai capitato, ma ci sono dei giorni in cui si digerisce peggio. Forse anche la tensione, fisicamente il respiro era un po’ affannato e sentivo che mi era rimasto sullo stomaco qualcosa”. Così Jasmine Paolini – vittima di un mal di pancia – dopo la sconfitta al terzo turno degli Australian Open contro la talentuosa Iva Jovic in due set ( 6-2, 7-6 ). Ma Jasmine Paolini non è la prima tennista ad aver avuto problemi simili nel torneo: Flavio Cobolli ha ceduto ad Arthur Fery al primo turno per lo stesso motivo, Luciano Darderi è scappato in bagno dopo aver vinto contro Garin all’esordio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Così non mi era mai capitato”: il caso dei mal di pancia agli Australian Open, già tre italiani colpiti. E intanto Sinner mangia “spaghetti alla Berrettini”

Sinner, scaramanzia all’Australian Open: “Spaghetti alla Berrettini? Nessun rito, ma erano molto buoni”Jannik Sinner, in vista dell’Australian Open, mantiene un atteggiamento riservato e concentrato, senza affidarsi a riti scaramantici.

Primi allenamenti agli Australian Open. Sinner e Alcaraz in arrivo, Berrettini già a MelbourneNella notte australiana, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz partiranno da Seul per raggiungere Melbourne in vista dei primi allenamenti agli Australian Open.

