Valentino il primo tagliatore | Già all' epoca era delicato ed educato

Sebastiano Di Rienzo, primo tagliatore di Valentino Garavani, ricorda i primi tempi della collaborazione con lo stilista. In un'intervista, ha raccontato che Valentino, già allora noto per la sua sensibilità, si mostrava delicato ed educato, e che in un’occasione lo invitò a entrare nella sala rossa per proporre il ruolo di tagliatore. Un aneddoto che svela l’inizio di un rapporto di rispetto e professionalità.

Sebastiano Di Rienzo, il primo tagliatore di Valentino Garavani, in uscita dalla camera ardente dello stilista adibita in piazza Mignanelli a Roma, ha raccontato un curioso aneddoto: “Valentino, con Giammetti, mi chiamò nella sala rossa e mi chiese se volevo fare il tagliatore. Io gli risposi che volevo parlare con la signorina Ina, la premiere. Avevo 20 anni e lui mi rispose ‘ma cosa le va, di spunzecchiare per tutta la vita?’. Non volevo offenderlo, volevo vedere se ero all’altezza. Poi accettai subito”. “Valentino all’epoca era identico ad adesso – ha proseguito Di Rienzo – Delicato, educato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

