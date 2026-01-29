La seconda prova di discesa femminile a Crans Montana è stata cancellata a causa del maltempo. Federica Brignone si presenta alla gara di domani con un solo riferimento, senza aver potuto testare al meglio la pista. La neve e le condizioni meteo avverse continuano a mettere in difficoltà gli organizzatori e gli atleti.

Il meteo continua a creare non pochi problemi sul Mont Lachaux a Crans Montana, dove era in programma la seconda e ultima prova cronometrata di discesa femminile in vista della gara di domani (ore 10.00), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Una gara che aprirà l’ultimo doppio appuntamento con le discipline veloci, completato dal superG, a ridosso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Le abbondanti precipitazioni hanno condizionato fin dalle prime ore la giornata odierna. Il secondo training, inizialmente previsto alle 11.00, era stato posticipato di un’ora a causa della nevicata caduta nella notte, che ha reso necessario un lungo lavoro di pulizia e sistemazione del tracciato, come comunicato dalla FISI. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cancellata la seconda prova di discesa a Crans Montana. Un solo riferimento per Federica Brignone prima della gara

Federica Brignone torna in pista oggi a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera.

Alle 11 di giovedì 29 gennaio, Federica Brignone torna in pista a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera.

