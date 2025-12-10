Roggero di Lauria i successi dell' anno | la Festa dell' Atleta al cinema Lux
Roggero di Lauria si prepara a celebrare i risultati sportivi dell'anno con la tradizionale Festa dell'Atleta, che si terrà al cinema Lux. Un evento dedicato a riconoscere e valorizzare le prestazioni di successo della stagione agonistica del Lauria, con un momento di condivisione e festeggiamento per tutta la comunità.
Per celebrare i risultati di prestigio dell'anno, sarà la tradizionale “Festa dell'Atleta” che chiuderà la stagione agonistica del Lauria. La manifestazione, con centinaia di partecipanti si svolgerà alle 10 di sabato 13 dicembre al cinema Lux di via Francesco Di Blasi. Rappresenta l'occasione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Roggero di Lauria celebra i successi dell’anno con la Festa dell’Atleta - Per celebrare i risultati di prestigio dell’anno, sarà la tradizionale “Festa dell’Atleta ” che chiuderà la stagione agonistica del Lauria. Lo riporta livesicilia.it
I primi trent'anni di successi per Lauria - "Trent'anni di azienda, sempre con la stessa partita Iva e sempre in crescita, non è facile oggi tenerla su. Come scrive rainews.it
Genova, picchiata dal marito scappa di casa e chiede aiuto ai vigili: arrestato l’uomo ilsecoloxix.it
Arezzo accoglie la Fiamma Olimpica: città in festa per la tappa verso Milano-Cortina 2026 ilsecoloxix.it
"Cultura di ferro", a Firenze il turismo viaggia sui binari del treno \ VIDEO ilsecoloxix.it
Lavorare scalzi in ufficio: la nuova frontiera del benessere e del dress code gqitalia.it
Spotify Wrapped: da oggi disponibili anche i dati d’ascolto di Milano gqitalia.it
Carlo Conti sceglie tre donne inaspettate per il PrimaFestival: ecco chi condurrà (le amate tutte e tre!) donnapop.it