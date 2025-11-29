Sachs | Lo scontro con Calenda? Ridicolo volgare e ingiusto E il leader di Azione attacca Formigli | Disgustoso

A Piazzapulita, su La7, Jeffrey Sachs è tornato a parlare dello scontro con Carlo Calenda, che il 23 ottobre aveva incendiato lo studio della trasmissione. Appena il conduttore Corrado Formigli ha rimandato in onda la clip della lite con il leader di Azione, l’economista statunitense è apparso infastidito, quasi indignato, sottolineando che quel segmento televisivo non aveva alcun valore informativo. “Non posso credere che abbia fatto rivedere quella clip ridicola, oltre che volgare e ingiusta – ha commentato Sachs – ma vorrei rispondere con un articolo serio e non con questa barzelletta che avete fatto rivedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sachs: “Lo scontro con Calenda? Ridicolo, volgare e ingiusto”. E il leader di Azione attacca Formigli: “Disgustoso”

