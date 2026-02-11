Evolio 2026 | le opportunità di crescita del settore

La seconda edizione di Evolio Expo 2026 si è appena conclusa a Bari, con più di 100 eventi tra convegni e talk. La tre giorni ha visto protagonisti esperti e operatori del settore olivicolo che hanno discusso di innovazione, tecnologia e rinnovamento della filiera. Tante idee e proposte concrete per far crescere il comparto in Italia.

Oltre 100 appuntamenti tra convegni, talk ed eventi hanno animato la seconda edizione di EVOLIO Expo 2026, in programma a Bari dal 29 al 31 gennaio, durante i quali sono stati affrontati temi strategici del comparto olivicolo:dall’innovazione tecnologica alla modernizzazione della filiera, dalla sostenibilità all’internazionalizzazione, passando per l’oleoturismo, la salute e il benessere. L’evento, ospitato in Fiera del Levante, ha riportato al centro deldibattito temi cruciali per lo sviluppo economico di un territorio fortemente vocato alla produzione di olio EVO.“È fondamentale che nella nostra regione si continui a investire nella promozione dell’olio extravergine d’oliva, una delle nostre eccellenze più rappresentative - ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli - Sono inoltre molto soddisfatto dell’ampliamento della collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo Economico: questo lavoro sinergico ci ha permesso di offrire maggiori opportunità ai buyer, favorendo la loro presenza sul territorio, il dialogo con i produttori e l’apertura di nuove prospettive commerciali”.🔗 Leggi su Today.it

