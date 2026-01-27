L’asilo nido “Il Melograno” di Empoli apre le sue porte sabato 31 gennaio, offrendo un nuovo spazio a 36 bambini e bambine. Dopo la demolizione della vecchia struttura di via Arnovecchio, la nuova sede a Cortenuova rappresenta un importante passo avanti per le famiglie della zona. L’inaugurazione segna un momento di rinnovamento e di opportunità per la comunità locale.

Empoli, 27 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio sarà il giorno di un nuovo inizio per le famiglie di 36 bambine e bambini iscritti all'asilo nido ' Il Melograno ' di Cortenuova a Empoli: a meno di due anni dalla demolizione della vecchia struttura di via Arnovecchio, verrà aperta la nuova sede. Febbraio sarà il mese dell’addio alla struttura di via Leopardi, che ha accolto per tre anni scolastici decine e decine di piccoli, e dell’ingresso definito nella nuova sede. All'apertura sabato 31 gennaio, alle ore 10, saranno presenti il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, l'assessora alla Scuola e all'Infanzia, Maria Grazia Pasqualetti, l'assessore ai Lavori Pubblici e il resto della giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Asilo nido “Il melograno”, ci siamo: l’inaugurazione sabato 31 gennaio

