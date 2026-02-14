Bud Spencer, noto attore italiano, ha vissuto molte vite prima di diventare una star del cinema. La sua prima vita, fatta di sport e studi, si è spezzata quando ha deciso di dedicarsi al nuoto e alle Olimpiadi, spinto dal suo amore per l’acqua e la competizione. Originario del Sud America, ha praticato il nuoto a livello agonistico e ha partecipato a gare internazionali, ma poi ha scelto di cambiare strada. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato anche come bibliotecario e ha studiato chimica e Legge, vivendo esperienze diverse e sorprendenti.

Prima era Carlo, il figlio dei Pedersoli. Abitavano a Napoli nel rione Santa Lucia, al numero 40 di via Generale Giordano Orsini, al primo piano. Il primo amico della sua vita fu Luciano De Crescenzo, che stava al terzo. "Facevamo a botte tutte le mattine, e Carlo vinceva sempre. Mi fece venire un complesso, tanto che chiesi alla Madonna perché mi aveva fatto nascere così debole". Quando aveva quattro anni, nel 1933, lo buttarono nell’acqua profonda a Seiano, legato a una corda. E Carlo si mise a nuotare, come se fosse la cosa più ovvia del mondo. A otto anni vinse la sua prima gara. Quando ne aveva undici la famiglia Pedersoli lasciò Napoli e si trasferì a Roma, e Carlo cominciò ad allenarsi al Flaminio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il nuoto, le Olimpiadi, il Sudamerica: la prima vita di Bud Spencer

Nell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani su OA Sport, è stato ospite Carlo Pedersoli, figlio di Bud Spencer.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Aprire una mela : Bud Spencer VS Terence Hill #shorts

Argomenti discussi: Olimpiadi Giovanili Dakar 2026: Date E Sede Del Nuoto Ufficializzate; Valter Gerbi, sei Olimpiadi dopo: la storia di volontariato che cresce con i Giochi; Brasile. Nicholas Santos (46) annuncia il ritorno: mira alle Olimpiadi di Los Angeles; Le Olimpiadi invernali sono a un bivio: l'importante è che sia lo sport a cambiare, non la montagna in funzione dello sport.

Il nuoto, le Olimpiadi, il Sudamerica: la prima vita di Bud SpencerCon il cinema è entrato nell'immaginario collettivo di tutti gli italiani, ma nella sua vita precedente è stato pugile, giocatore di rugby, studente di chimica e di Legge, bibliotecario. Ma soprattutt ... msn.com

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it

La fantastica coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill vi aspetta con “Non c’è due senza quattro”, oggi in prima serata su #Rete4 facebook