Il New York Times denuncia le disuguaglianze di Milano, ignorando invece le criticità di Manhattan. La giornalista ha visitato alcuni quartieri periferici e ha notato case fatiscenti e strade trascurate, mentre si concentra solo sulle zone più chic. La differenza tra i due luoghi si fa evidente già dalle prime immagini scattate durante il reportage.

La lezioncina americana è arrivata di buon mattino, insieme al caffè ristretto e a quel refolo di trumpismo che accompagna ogni inizio di giornata da che il tycoon tiene in scacco l'occidente. Il New York Times, autorevole quotidiano americano da cui la sinistra si abbevera allegramente, ha scoperto che Milano ha due facce: quella patinata delle Olimpiadi, campi di ghiaccio, impianti stellati, biglietti da mille e una notte per una poltroncina in decima fila alla partita di hockey, e quella dei giacigli consunti dei senzatetto che si contendono gli androni di periferia e si allungano sui marmi lustri della Galleria Vittorio Emanuele pregando Dio di concedergli un altro goccio di vino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il New York Times scopre le due facce di Milano e non vede quelle di Manhattan. Che è molto peggio

