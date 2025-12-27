Una bufera di neve si abbatte su New York | oltre 1600 voli cancellati e strade di Manhattan semideserte a rischio il Capodanno a Times Square

Brutte notizie per chi sogna di trascorrere il Capodanno a New York. Una forte nevicata si è abbattuta sulla Grande Mela, causando la cancellazione di migliaia di voli in tutti gli Stati Uniti. La bufera di neve, una delle peggiori degli ultimi anni secondo i media locali, ha avuto un impatto significativo sul traffico aereo. Stando a quanto riportato da FlightAware, oltre 1.600 voli interni agli Usa sono stati cancellati e 7.800 hanno subito ritardi. La maggior parte dei disagi si sono registrati nei tre aeroporti principali di New York: John F. Kennedy, Newark Liberti International e LaGuardia airport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

