A volte, per superare un momento difficile, basta aggrapparsi a un dettaglio inaspettato. È quello che ha fatto Bruna Basilio, una ragazza di 24 anni che, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato, ha trovato conforto in un hobby decisamente originale: collezionare le facce dei dipendenti incollate sulle confezioni dei cosmetici Lush. Il suo racconto su TikTok ha fatto il giro del mondo, trasformando un semplice rituale di bellezza in una forma di supporto emotivo condivisa da milioni di persone. @brunalittlesurfer22 anxiously waiting for chelsea morning to arrive #lush #collection? Bossa nova that makes you want to drink coffee(1173491) – Linokia Tutto è iniziato quando la psicologa di Bruna le ha suggerito di trovare una passione che la aiutasse a prendersi cura di se stessa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Scopre che il fidanzato la tradisce, inizia a collezionare adesivi con le “facce di Lush” e diventa virale

Leggi anche: Scopre il marito 80enne in auto con una dipendente: un passante riprende la scena e l’audio della sfuriata diventa virale

Leggi anche: Vede la macchina del marito 80enne, si avvicina e lo scopre con un’altra: la reazione diventa virale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

"Perché indossi sempre le pantofole" Riesce a nascondere tutto al suo fidanzato per lunghi mesi, poi la confessione sconvolgente sotto i calzini - facebook.com facebook