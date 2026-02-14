Il neurologo | Nell' era degli algoritmi l' amore resta l' unica ' follia'

Il neurologo afferma che, in un mondo dominato dagli algoritmi, l’amore rimane l’unica vera ‘follia’. Con l’aumento delle tecnologie digitali e l’automazione di molti aspetti quotidiani, le persone si affidano sempre di più a sistemi di intelligenza artificiale per le relazioni. Un esempio concreto è la crescita delle app di incontri che usano intelligenza artificiale per abbinare le persone, ma nulla può sostituire quella scintilla che nasce tra due individui.

AGI - In un tempo che misura tutto, lo spazio, le prestazioni, le relazioni, abbiamo imparato a governare quasi ogni aspetto della nostra esistenza. Ottimizziamo le scelte, filtriamo le emozioni, gestiamo le connessioni. Swipe. Match. Blocco. Tutto reversibile. Tutto sostituibile. Tranne l'amore. L'unica "follia" che ci rende davvero umani. L'amore accade. Non si programma, non si calibra, non si mette in pausa. Alterando il ritmo del corpo e la percezione del tempo, espone alla vulnerabilità e al rischio. E proprio per questo, nell'epoca dell'efficienza e dell'algoritmo, è diventato culturalmente scomodo. 🔗 Leggi su Agi.it

San Valentino si celebra in un mondo dominato dalle app di incontri e dai like, ma il desiderio di amore vero rimane forte.

