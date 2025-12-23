Barbanera nell’epoca digitale | tra algoritmi e velocità l’almanacco resta ‘bussola’ di senso per vecchi e nuovi lettori
Nell’era della velocità e iperconnessione sorprende piacevolmente il filo conduttore dell’anno: “La convivenza felice con gli animali selvatici che abitano le città” e che fanno da cornice a tanti consigli pratici per il verde, buone pratiche quotidiane, spesa e ricette vegetariane di stagione. Come ogni anno, nei giorni che precedono il Natale, il Barbanera torna puntuale nelle edicole e sugli scaffali delle librerie (ma anche in rete), portando con sé un invito chiaro: abbracciare uno stile di vita sostenibile fatto di gesti semplici, stagioni da ascoltare, tempi e cicli naturali da rispettare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
