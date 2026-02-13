San Valentino si celebra in un mondo dominato dalle app di incontri e dai like, ma il desiderio di amore vero rimane forte. In un'epoca in cui tutto viene quantificato e controllato, le persone cercano ancora un legame autentico, anche tra milioni di profili online. Quest’anno, molti si affidano alle nuove tecnologie, ma continuano a credere nel valore di un gesto semplice, come uno sguardo o una parola sincera, per trovare il proprio cuore gemello.

In un tempo che misura tutto, lo spazio, le prestazioni, le relazioni, abbiamo imparato a governare quasi ogni aspetto della nostra esistenza. Ottimizziamo le scelte, filtriamo le emozioni, gestiamo le connessioni. Swipe. Match. Blocco. Tutto reversibile. Tutto sostituibile. Tranne l' amore. L'unica “follia” che ci rende davvero umani. L'amore accade. Non si programma, non si calibra, non si mette in pausa. Alterando il ritmo del corpo e la percezione del tempo, espone alla vulnerabilità e al rischio. E proprio per questo, nell'epoca dell'efficienza e dell'algoritmo, è diventato culturalmente scomodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - San Valentino: nell'era degli swipe, l'amore resta irriducibile

Approfondimenti su san valentino

Il 14 febbraio, nel cuore di Roma, un gruppo di studenti si ferma davanti alla chiesa di San Valentino per ascoltare la guida che racconta la vera storia del santo, cercando di distinguere tra leggende e fatti storici, mentre il gelo di febbraio rende più vividi i cuori innamorati che si affollano tra le vie della capitale.

Questo weekend si presenta ricco di eventi a tema San Valentino e Carnevale.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: San Valentino nell'era degli algoritmi: le app di dating tra ansia da prestazione e nuove libertà; San Valentino: ma perché si festeggia? E da quando?; Pensavo fosse amore e invece era San Valentino: a Porto Torres reading, musica e convivialità per la giornata degli innamorati; San Valentino: storia e curiosità.

San Valentino: nell'era degli swipe, l'amore resta irriducibileIn un tempo che misura tutto, lo spazio, le prestazioni, le relazioni, abbiamo imparato a governare quasi ogni aspetto della nostra esistenza. iltempo.it

San Valentino, neurologo: nell'era degli algoritmi l'amore resta umanoQuando ci innamoriamo spiega Barbanti, nel cervello si scatena una vera e propria tempesta neurochimica. L'ipotalamo rilascia sostanze che spiegano anche il cosiddetto mal d'amore ... rainews.it

PADULA: SAN VALENTINO ALL’AIA ANTICA PER UNA CENA ROMANTICA TRA SAPORI, MUSICA E ATMOSFERA DA SOGNO L’amore si celebra a tavola, e quest’anno l’Agriturismo e Pizzeria Aia Antica ha pensato a una Cena di San - facebook.com facebook

San Valentino, caccia ai regali ideali ma low cost ilsole24ore.com/art/san-valent… x.com