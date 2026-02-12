Domani sera si gioca Napoli-Roma, una sfida che promette sorprese. Spalletti ha deciso di inserire Buongiorno e Politano tra le novità rispetto alla formazione schierata contro il Como in Coppa Italia. I due giocatori partiranno titolari, mentre altri elementi vanno verso una conferma. I tifosi attendono con ansia questa partita, che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Napoli-Roma porterà con sé diversi cambiamenti rispetto alla formazione vista in Coppa Italia contro il Como. La sfida del Maradona impone scelte obbligate e altre dettate da valutazioni tecniche, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e solidità in una gara chiave per la corsa Champions. In difesa mancherà Juan Jesus, squalificato dopo il doppio giallo rimediato a Marassi. Al suo posto, sul centrosinistra della linea a tre, è pronto a rientrare Alessandro Buongiorno, rimasto in panchina in Coppa Italia. Per lui sarà un’occasione importante: la possibilità di archiviare definitivamente la serata complicata di Genova e riprendersi il ruolo da titolare in una partita di grande peso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli-Roma, Buongiorno e Politano tra le novità

