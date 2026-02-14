Jamie McTominay ha partecipato oggi alla sessione di allenamento del Manchester United, una presenza che potrebbe influenzare la sfida contro il Napoli. La squadra di Erik ten Hag aspetta di sapere se il centrocampista sarà disponibile, dopo averlo visto lavorare con il gruppo senza problemi. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, quando l’allenatore analizzerà le sue condizioni.

. Si deciderà oggi, lo scozzese svolgerà l’intera seduta in gruppo e poi si capirà. Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Sarà ovviamente la prova di oggi – farà tutto l’allenamento in gruppo – nel corso della rifinitura a smaltire i dubbi residui e restituire al Napoli un vero e proprio pilastro. La presenza dello scozzese è determinante. È il trascinatore degli azzurri: ha dimostrato di saper fare la differenza anche da centrale in mediana accanto a Lobotka. È già in doppia cifra (sei gol in campionato e quattro in Champions League) e non intende fermarsi adesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli appeso a McTominay

Il Napoli si affida a Neres in vista della sfida di San Siro.

Il Napoli è in attesa di una decisione cruciale che potrebbe influenzare il suo futuro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Parole da LEADER di #McTominay dopo #InterNapoli #DAZN

Argomenti discussi: Napoli, appesi a McTominay; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Il cuore che non arriva mai: l’attesa infinita di un bimbo appeso a un soffio di speranza; Ambrosini: Campionato appeso al Milan: già al derby rischia di finire il torneo.

Il Napoli appeso a McTominayMcTominay farà tutto l’allenamento in gruppo e Conte capirà. L'eventuale rientro dello scozzese riporterebbe Elmas nel tridente offensivo ... ilnapolista.it

Napoli, appesi a McTominayL’infortunio subito con il Genoa non è preoccupante ma i dubbi saranno sciolti solo prima del fischio d’inizio ... ilroma.net

Il Napoli appeso a McTominay Repubblica: farà tutto l’allenamento in gruppo e Conte capirà. L'eventuale rientro dello scozzese riporterebbe Elmas nel tridente offensivo. https://www.ilnapolista.it/2026/02/il-napoli-appeso-a-mctominay/ facebook

#Lucca, il futuro è appeso a un filo: nuovi contatti tra #Pisa e #Napoli - Mediaset x.com