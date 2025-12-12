Napoli appeso a Amorim | Mainoo resta la priorità di Conte

Il Napoli è in attesa di una decisione cruciale che potrebbe influenzare il suo futuro. La priorità di mercato e di allenatore si concentra su Mainoo, ma ora tutto dipende da Ruben Amorim, l’allenatore del Manchester United, chiamato a fare una scelta decisiva. La vicenda si sta rapidamente sviluppando, con implicazioni importanti per il club partenopeo.

"> La palla passa a Ruben Amorim. È l’allenatore portoghese del Manchester United l’uomo chiamato a decidere anche il futuro immediato del Napoli. Il club azzurro ha messo Kobbie Mainoo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo e i contatti proseguono, ma tutto dipende dall’ok del tecnico dei Red Devils, indispensabile per autorizzare il trasferimento del classe 2005 almeno in prestito per i prossimi sei mesi. Conte vorrebbe avere Mainoo a disposizione già a inizio gennaio per tamponare un’emergenza diventata strutturale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli appeso a Amorim: Mainoo resta la priorità di Conte

Europa in salita per il Napoli: qualificazione appesa a un filo Per Antonio Conte e il suo Napoli, l’Europa torna a mostrare il suo lato più spigoloso. La sconfitta di Lisbona contro un Benfica rinvigorito complica un percorso già tortuoso: in Champions è arrivato - facebook.com Vai su Facebook

Mainoo vuole il Napoli, ma Amorim non vuole perdere giocatori in vista della Coppa d’Africa (Romano) - Kobbie Mainoo resta nel mirino del Napoli, le squadre sul centrocampista dello United sono tante. Secondo ilnapolista.it

Calciomercato Napoli, Lucca libera un posto in lista: contatti continui per Mainoo - L'allenatore portoghese che può decidere anche il futuro immediato del Napoli. Scrive ilmattino.it