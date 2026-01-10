Napoli appeso a Neres
Il Napoli si affida a Neres in vista della sfida di San Siro. La condizione del brasiliano, in particolare la sua caviglia sinistra, sarà determinante per le sorti della squadra. La partita si avvicina, e l’attenzione dei tifosi è concentrata sulle condizioni del giocatore, che potrebbe essere la chiave per il successo o meno del match.
Il Napoli resta aggrappato a Neres. Alla vigilia del big match di San Siro, tutto ruota attorno al brasiliano e alla sua caviglia sinistra. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, sarà il provino di questa mattina a chiarire se l'esterno potrà partire o meno per Milano. I segnali sono incoraggianti, l'ottimismo cresce, ma la decisione finale spetterà allo stesso giocatore. La logica è chiara: rischiarlo solo se se la sente davvero. Conte non forzerà nulla e chiederà a Neres di valutare personalmente la soglia del dolore. Se il fastidio sarà sopportabile, scatterà almeno la convocazione; in caso contrario, il brasiliano resterà a casa per completare il recupero in vista di Parma e Sassuolo.
