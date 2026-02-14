Il Modena si riprende il Braglia trascinato da Massolin

Massolin ha trascinato il Modena alla vittoria contro il Braglia, dimostrando che a volte ci vuole grinta e determinazione. La squadra ha combattuto fino all’ultimo minuto, prendendo punti fondamentali in una gara difficile. La vittoria arriva dopo una prestazione intensa, con molti tifosi che hanno applaudito l’impegno dei giocatori.

Modena, 14 febbraio 2026 – Ci sono partite che possono essere portate a casa solo in un modo. Sporco, verrebbe da dire. Soprattutto per merito dell'avversario, la Carrarese, maestra nel limitare le qualità altrui e ci è riuscita pure al «Braglia». Chi credeva in una sorta di passeggiata (in pochi, a dire il vero) si è immediatamente scontrato con la realtà dei fatti. Il Modena ci mette un po' ad alzare i giri del suo motore, le linee dei toscani sono piuttosto fitte e Calabro sceglie senza colpo ferire di piazzare Rubino in marcatura su Gerli in fase di costruzione, immaginando giustamente di arginare una fonte di gioco sicura dei canarini.