Il Modena riprende il volo a La Spezia Massolin si conferma il fantasista in più

Il Modena torna a volare a La Spezia, con Massolin protagonista come il fantasista più brillante. La squadra dimostra coraggio e determinazione, affrontando le sfide recenti con grinta e senza timori. Un momento di ripresa che evidenzia la forza collettiva e la capacità di superare le difficoltà, consolidando la fiducia per il proseguo della stagione.

Giocare così, significa saper dimostrare. Senza alcun timore, per altro. Senza il peso della pressione, accettando le difficoltà fisiologiche affrontate nell’ultimo mese, accoglierle e farne una forza. Pur al cospetto di uno Spezia, onestamente, pochissima roba, un Modena talmente dominante non lo si ricordava da tempo anche se quello di Sottil ci ha abituato di continuo a prestazioni di impatto. Dodici tiri nello specchio della porta, tre pali colpiti, un gol annullato e un calcio di rigore revocato dal Var la cui lente di ingrandimento non aveva tutti i torti, in fin dei conti. Leggendo il risultato finale scappa un sorriso beffardo perché non racconta con sincerità quanto messo in campo dai canarini in termini di produzione offensiva che, comunque, i più maligni potrebbero definire poco efficace dimenticando che esistono i portieri e un pizzico di sfortuna, a volte. Ilrestodelcarlino.it Il Modena riprende il volo a La Spezia. Massolin si conferma il fantasista in più - Nella ripresa il Var toglie un rigore ai gialloblù, che chiudono con Gliozzi al 90’ ... ilrestodelcarlino.it

Spezia-Modena 0-2: si ferma la serie positiva di Donadoni - Donadoni si affida ancora alla squadra che ha ben figurato nei turni scorsi (due successi consecutivi) rinunciando all'infortunato Aurelio. msn.com

Emma Villas Codyeco Lupi Siena riprende gli allenamenti, obiettivo Lagonegro ? La squadra è tornata oggi al lavoro per preparare la trasferta contro Lagonegro. Leggi il comunicato completo qui https://www.legavolley.it/2025/emma-villas-codyeco-ri - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Il Modena riprende il volo a La Spezia. Massolin si conferma il fantasista in più

Modena-Spezia 2-0

Video Modena-Spezia 2-0 Video Modena-Spezia 2-0