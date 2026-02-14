Il messaggio di Santa Caterina | Non dimenticare il bene comune

Santa Caterina avrebbe sorriso nel vedere così tante persone riunite nella Cappella del Palazzo Pubblico di Siena per celebrare la festa della Polizia Municipale. La tradizione, che si ripete ogni anno, coinvolge agenti e cittadini, creando un momento di vicinanza tra chi lavora per la sicurezza e la comunità. Quest’anno, l’evento ha attirato anche alcuni residenti che si sono fermati a partecipare, portando con sé un messaggio di unità e collaborazione.

Santa Caterina avrà gioito nel vedere radunati nella Cappella del Palazzo Pubblico di Siena tante persone per l'annuale festa della Polizia Municipale. Oltre alle autorità civili e militari, erano presenti i rappresentanti di tante associazioni che a vario titolo operano sul territorio insieme a tanti cittadini. Non è fuori luogo allora domandarsi cosa la figlia di Fontebranda avrebbe detto in una tale occasione ai suoi concittadini. La risposta si può trovare in alcune sue lettere indirizzate "A' magnifici Signori difensori del popolo e Comune di Siena", dove troviamo alcune indicazioni che nonostante la diversità dei tempi, continuano ad avere utilità per le verità di cui sono portatrici.