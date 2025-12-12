max perathoner lancia un messaggio e vince la discesa di santa caterina in coppa europa

Max Perathoner conquista la vittoria nella prima discesa di Santa Caterina Valfurva, in Coppa Europa di sci alpino maschile 2025-2026. Un risultato importante per l’Italia, che si conferma protagonista sulle piste italiane con un grande successo del velocista altoatesino. La gara si è svolta sulla celebre pista di Santa Caterina, regalando emozioni e spettacolo agli appassionati di sci.

Ancora un grande risultato per l’Italia dello sci alpino in Coppa Europa. Max Perathoner, infatti, si è aggiudicato (a braccetto con lo svizzero Sandro Manser) la prima delle due discese di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla pista valtellinese Max Perathoner (sceso con il pettorale numero 7) ha fatto segnare il tempo di 1:00.61 a pari merito con Sandro Manser che precede altri due connazionali. Completa il podio, infatti, l’elvetico Alessio Miggiano a 5 centesimi, mentre è quarto Dominic Ott a 27. Quinta posizione per un altro azzurro, Marco Abbruzzese che, sceso con il pettorale numero 19, si è classificato a 32 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it