Iniziano a preoccupare gli esperti: la noce di mare sta colonizzando il mar Adriatico e non sembra intenzionata a fermarsi. Studi dell’Università di Padova e dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica spiegano che questa specie si sta diffondendo rapidamente, trovando condizioni favorevoli nelle acque italiane. La presenza di questi predatori sta modificando gli equilibri marini e potrebbe portare a cambiamenti importanti nell’ecosistema.

Studi dell’Università di Padova e dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale spiegano perché la noce di mare prosperi da anni nelle acque dell’Adriatico. Resistente alle alte temperature e capace di riprodursi rapidamente, è un predatore vorace di larve e molluschi. Per contrastarne l’espansione, i ricercatori hanno sviluppato un’app per segnalare gli avvistamenti, uno strumento che potrebbe presto essere adottato a livello europeo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Noce di mare, il nuovo predatore che invade il mar Adriatico

La noce di mare, nota anche come Mnemiopsis leidyi, è una specie invasiva che ha colonizzato il Mar Adriatico da circa dieci anni.

Una specie aliena invasiva, la Mnemiopsis leidyi, ha recentemente raggiunto la Laguna di Venezia attraverso le acque di zavorra delle navi dal Mar Nero.

