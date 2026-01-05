La decisione della giunta di trasferire studenti a Palazzo Mazzini Marinelli, situato in via Sacchi nella ZTL, è stata criticata dalla Lega, che evidenzia numerose criticità. Per la seconda volta, l'edificio ospiterà studenti provenienti da altri istituti, sollevando dubbi sulla validità della soluzione adottata. La questione si inserisce in un contesto di attenzione sulla gestione degli spazi scolastici e sulla loro funzionalità.

“Per la seconda volta Palazzo Mazzini Marinelli, nella stretta via Sacchi in piena Ztl, ospiterà studenti trasferiti da altri Istituti scolastici. Questa volta si tratta degli studenti della scuola Anna Frank di Sant’Egidio, in via di ricostruzione, e anche in questo caso la soluzione individuata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Trasloco degli studenti a Palazzo Mazzini Marinelli, Lega: "La soluzione della giunta fa acqua da tutte le parti"

Leggi anche: Navette dal Montefiore e mensa a Palazzo Mazzini-Marinelli, si prepara il 'trasloco' degli studenti della scuola media

Leggi anche: Scuola media, 'trasloco' degli studenti a Palazzo Mazzini Marinelli per i lavori. Csn: "Decisione improvvisa"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

'Trasloco' degli studenti: Il parcheggio per le navette è vicino a quello pensato inizialmente e sicuro per i ragazzi; Il trasloco della scuola media: Parcheggi e navette gratis, nessun disagio per le famiglie; Cesena, i genitori della scuola Anna Frank e il trasloco a Palazzo Mazzini Marinelli: “L’organizzazione dei trasporti così non va”; Scoppia la protesta dei genitori: Trasloco con troppi disagi, agli scolari servono più navette.

Cesena, i genitori della scuola Anna Frank e il trasloco a Palazzo Mazzini Marinelli: “L’organizzazione dei trasporti così non va” - Preoccupazione e malcontento tra le famiglie per l’imminente trasferimento degli studenti della scuola media di Via Anna Frank a Palazzo Mazzini ... corriereromagna.it