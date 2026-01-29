Da Felitto ad Angri | con il maltempo la provincia fa acqua da tutte le parti
Da Felitto a Angri, le strade della provincia si sono fatte invivibili con il maltempo. In molti quartieri, le pietre si sono staccate dai muri e le strade sono diventate veri e propri fiumi in piena. La pioggia intensa ha causato allagamenti e danni, mettendo in ginocchio diverse zone del territorio. La situazione si ripete da sud a nord, con le aree interne che soffrono di più e le infrastrutture che non reggono più il peso delle recenti intemperie. La provincia è ormai un colabrodo, e i
Da sud a nord del territorio, passando per le aree interne: la nostra provincia risulta in più punti un vero colabrodo, purtroppo. E' stato sufficiente qualche acquazzone per dar vita a pericolosi allagamenti in più punti del salernitano, come mostrato dagli scatti diffusi sui social dai.🔗 Leggi su Salernotoday.it
