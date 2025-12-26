Sempre più ricchi con l’intelligenza artificiale Patrimoni miliardari da far impallidire | Musk stacca Bezos e Zuckerberg

Roma, 26 dicembre 2025 – L’Intelligenza artificiale fa ancor più ricchi i manager della Silicon Valley con Elon Musk che resta il Paperon de’ Paperoni. I manager americani che operano nel settore tecnologico possono a ragione dirsi se non fortunati, di sicuro soddisfatti quest'anno, avendo registrato un aumento del loro patrimonio netto complessivo di oltre 550 miliardi di dollari. È l'effetto della frenesia degli investitori nei confronti delle principali società di intelligenza artificiale. Elon Musk è il più ricco del mondo per Forbes, con 508 mld dollari Secondo i dati di Bloomberg, alla chiusura delle contrattazioni a New York la vigilia di Natale, i primi 10 fondatori e amministratori delegati di aziende tecnologiche statunitensi possedevano quasi 2 miliardi e mezzo di miliardi di dollari in contanti, azioni e altri investimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

