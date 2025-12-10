space x di elon musk pronta a quotarsi a wall street nel 2026

SpaceX di Elon Musk si prepara a quotarsi a Wall Street nel 2026 con un’IPO da 30 miliardi di dollari, rappresentando la cifra più alta mai raggiunta da una società in fase di quotazione. La società spaziale, nota per i suoi razzi riutilizzabili, punta a consolidare la propria posizione nel settore aerospaziale attraverso questa importante operazione finanziaria.

SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, nota per i suoi razzi riutilizzabili, punta dritto su Wall Street e prepara un’IPO del valore di 30 miliardi di dollari, la cifra più alta mai raccolta da una società in fase di quotazione. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione a Bloomberg, l’azienda punterebbe ad una valutazione di 1,5 trilioni di dollari, che la porterebbe sopra al valore di mercato di Saudi Aramco, il colosso petrolifero dell’Arabia Saudita, che ha messo a segno una quotazione record del valore di 29 miliardi di dollari nel 2019. IPO in fase di valutazione. Il management e gli advisors stanno valutandouna quotazione, che potrebbe avvenire tra la metà e la fine del 2026, ma la tempistica dell’IPO potrebbe variare in base alle condizioni di mercato e ad altri fattori epotrebbe slittare fino al 2027. 🔗 Leggi su Quifinanza.it