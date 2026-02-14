Identificato il ladro infilzato sul cancello di una villa ad Arezzo e morto dissanguato | è un pregiudicato albanese
Un uomo albanese, pregiudicato, è morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica mentre cercava di scappare nel buio delle campagne di Arezzo. La polizia lo aveva riconosciuto come il ladro entrato nella villa, e ora si indaga sui motivi che lo hanno portato a tentare la fuga e sulla dinamica dell'incidente.
È morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica anti cinghiali mentre tentava di fuggire al buio, nelle campagne di Arezzo. La vittima è un 46enn e albanese, già noto alle forze dell’ordine – secondo le prime ricostruzioni – insieme ad almeno due complici durante un furto in una villa nella zona di Gorello. L’allarme per il furto dell’abitazione è scattato alle ore 20.39 di venerdì 13 febbraio. In casa non c’era nessuno, ma alcuni parenti che vivono nelle vicinanze, allertati dal sistema di sicurezza, sono intervenuti immediatamente. I malviventi, vistisi scoperti, hanno abbandonato parte della refurtiva – argenteria e gioielli – e si sono dati alla fuga attraverso i campi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano (Arezzo), il proprietario aveva sparato in aria
Un ladro è morto dissanguato dopo aver tentato di svaligiare una villa a Policiano, in provincia di Arezzo.
Rapina in villa ad Arezzo, ladro muore dissanguato durante la fuga. «Si è ferito con la recinzione»
Un ladro è morto dissanguato stasera sulle colline di Arezzo dopo essere stato ferito con una recinzione durante una fuga.
Argomenti discussi: E' un albanese quarantenne con precedenti il ladro morto dissanguato mentre scappava dopo il furto in abitazione. Il punto.
Arezzo, ladro tenta furto e muore dissanguato a Policiano. Il proprietario aveva sparato in ariaTentato colpo in abitazione nella serata di venerdì 13 febbraio, il proprietario spara in aria per intimidire i banditi e uno dei tre malviventi, non ancora identificato, perde la vita dopo essersi fe ... msn.com
FERMATO LADRO 59ENNE A POTENZA Agiva sempre a volto coperto, via Vaccaro e via Pretoria i suoi obiettivi prediletti. Identificato grazie alla videosorveglianza facebook