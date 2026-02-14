Il grido di Maria madre di Rigopiano | Non abbiamo avuto giustizia Risarcimenti? Un figlio non ha prezzo

Maria Perilli, madre di Stefano Feniello, che aveva 28 anni e tra le 29 vittime della valanga di Rigopiano, denuncia che nessuno ha ancora fatto giustizia e ribadisce che nessun risarcimento può compensare la perdita di un figlio. La donna ha raccontato di aver atteso invano risposte concrete e che il dolore rimane vivo, ancora oggi. Il suo sfogo è diventato un richiamo alla memoria di tutti i parenti coinvolti in quella tragedia.

Pescara, 14 febbraio 2026 – Maria Perilli, madre di Stefano Feniello, aveva 28 anni, è tra i 29 morti di Rigopiano. Il suo grido nell’aula del processo d’appello bis è arrivato al cuore dell’Italia. “Il pianto dell’avvocatessa per l’assoluzione dell’ex sindaco per me è stato insopportabile, ce l’avevo proprio davanti. Non ho retto. Ma non ho detto niente contro la sentenza”. Strage di Rigopiano. "Piange chi è stato assolto, ma le lacrime devono essere per i nostri figli morti" (Video Crocchioni) Dieci imputati e dieci ore in camera di consiglio: tre condanne, 5 assoluzioni, due prescrizioni. “Non ho protestato per la sentenza perché non credo più nella giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una madre si lascia andare all’ira in tribunale.

