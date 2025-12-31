Carnevali svela | Frattesi richiesto dalla Juve può giocare in qualsiasi squadra! Muharemovic? Abbiamo avuto contatti con l’Inter ma per noi non ha prezzo perché…

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha commentato le trattative di mercato coinvolgendo i propri giocatori. Frattesi, richiesto dalla Juventus, può adattarsi a diverse squadre. Per quanto riguarda Muharemovic, sono stati avviati contatti con l’Inter, anche se il club sottolinea il valore inestimabile del giocatore. Queste dichiarazioni forniscono un quadro aggiornato sulle strategie di mercato del Sassuolo.

Inter News 24 L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato così del futuro di Frattesi e dei club interessati a Muharemovic. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha confermato a Tuttosport i sondaggi dell’Inter per il difensore Tarik Muharemovic, pur precisando l’assenza di offerte ufficiali. Il dirigente ha poi elogiato la mezzala Davide Frattesi, ammettendo che lo riaccoglierebbe subito in Emilia qualora lasciasse i nerazzurri. SU FRATTESI E RASPADORI – « Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com

