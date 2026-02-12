Rigopiano l’ira di una madre | Si piange per la morte di un figlio non per un’assoluzione
Una madre si lascia andare all’ira in tribunale. Mentre alcuni avvocati si commuovono per le assoluzioni, lei indica una foto del figlio morto e dice che si piange per lui, non per un’ingiustizia. La scena si ripete tra i sorrisi e le lacrime dei legali, ma lei resta ferma a ricordare la sua perdita, senza appelli o spiegazioni.
Perugia, 12 febbraio 2026 – Ciò che resterà dell’udienza che ha sancito la condanna di tre ex dirigenti regionali e l’assoluzione di altre cinque persone nell’ appello bis di Rigopiano è l’immagine di una donna che indica la foto del figlio che non c’è più e critica le lacrime di uno dei tanti legali che affolla l’aula, commosso dall’assoluzione del suo assistito, l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Francesca Pascale, lo sfogo contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio: “A Gaza vi taglierebbero la testa” La madre di una delle vittime: “Si piange per la morte di un figlio, non per un’assoluzione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
