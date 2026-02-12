Una madre si lascia andare all’ira in tribunale. Mentre alcuni avvocati si commuovono per le assoluzioni, lei indica una foto del figlio morto e dice che si piange per lui, non per un’ingiustizia. La scena si ripete tra i sorrisi e le lacrime dei legali, ma lei resta ferma a ricordare la sua perdita, senza appelli o spiegazioni.

Perugia, 12 febbraio 2026 – Ciò che resterà dell’udienza che ha sancito la condanna di tre ex dirigenti regionali e l’assoluzione di altre cinque persone nell’ appello bis di Rigopiano è l’immagine di una donna che indica la foto del figlio che non c’è più e critica le lacrime di uno dei tanti legali che affolla l’aula, commosso dall’assoluzione del suo assistito, l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Francesca Pascale, lo sfogo contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio: “A Gaza vi taglierebbero la testa” La madre di una delle vittime: “Si piange per la morte di un figlio, non per un’assoluzione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rigopiano, l’ira di una madre: “Si piange per la morte di un figlio, non per un’assoluzione”

