Cambio di sesso a 13 anni la sentenza è un caso | Piena consapevolezza

Una sentenza destinata a far discutere. È quella che riguarda il cambio di sesso di un tredicenne, il più giovane d'Italia a ottenere la riattribuzione anagrafica. Una transizione da bambina a bambino che ha trovato alcune resistenze in ambito scolastico, vista la giovanissima età del protagonista, ma che i giudici del tribunale di La Spezia hanno avallato. I giudici hanno stabilito la riattribuzione del sesso anagrafico. Già dalle elementari veniva chiamato con un nome maschile diverso da quello, femminile, della nascita, anche sui quaderni di scuola. La transizione era iniziata dall'infanzia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

