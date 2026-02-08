Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e le squadre italiane si preparano a dare il massimo. Tra i nomi più attesi ci sono Flora e Miro Tabanelli, i due pallavolisti modenesi che prenderanno parte alla spedizione olimpica. Sono pronti a scendere in campo con la fiaccola in mano, simbolo di una partecipazione carica di emozioni e speranze. La loro presenza rappresenta uno dei momenti più importanti di questa lunga corsa verso i Giochi, con l’Italia che punta a fare bella figura in

Sarà una delle spedizioni più folte e anche più ambiziose di sempre, quella dei modenesi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Intanto per la prima volta ci saranno due atleti nati e cresciuti entrambi in provincia di Modena, i due fratelli Tabanelli. E poi, pur non gareggiando, la scuola di skiman di Frassinoro continua a recitare un ruolo da protagonista per quel che riguarda il biathlon, dove i materiali degli atleti più forti sono preparati dai talenti del nostro Appennino. Flora Tabanelli. L’asso dello sci freestyle mondiale ha rischiato di non esserci. Con un recupero prodigioso dovuto anche alla sua giovanissima età, Flora invece sarà al cancelletto di partenza sabato a Livigno, quando inizieranno le qualificazioni per il freeski big air. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Olimpiadi 'gialloblù'. Flora e Miro Tabanelli in pista . Pallavolisti con la fiaccola

Questa mattina i fratelli Tabanelli hanno portato a casa risultati deludenti nello slopestyle.

Miro Tabanelli si è qualificato per la finale di Coppa del Mondo di sci freestyle a Snowmass, negli Stati Uniti, dopo aver concluso al sesto posto a Steamboat.

