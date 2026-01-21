Bove ricomincia dal Watford | è ufficiale Grazie per la fiducia | finalmente torno a giocare
Bove torna al Watford con un contratto fino al 2013. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina riprenderà gradualmente l’attività, iniziando dagli allenamenti e successivamente con le gare in campo. Il suo rientro è previsto tra 4 e 6 settimane. Questa operazione segna un nuovo passo nel percorso professionale del giocatore, che riprende a disposizione della squadra dopo un periodo di recupero.
La vita calcistica di Edoardo Bove ricomincia dal Watford. Il 23enne, terminato il contratto con la Roma e impossibilitato a tornare a giocare in Italia, ha detto sì al club della famiglia Pozzo che milita in Championship, la Serie B inglese. E con cui ha firmato un contratto per cinque anni e mezzo, fino al 2031. Il Watford è in campo stasera, ma Bove non sarà a disposizione per un po’: il club ha pensato per lui un rientro graduale e il suo ritorno, prima agli allenamenti a pieno ritmo e poi in campo, è al momento previsto tra 4-6 settimane. “Vorrei ringraziare l’intera famiglia del Watford per la calda accoglienza che ho ricevuto - sono le parole del 23enne nell’annuncio del club -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Watford, ufficiale l’ingaggio di Edoardo BoveIl Watford ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Edoardo Bove, che torna a giocare dopo le esperienze con Roma e Fiorentina.
Edoardo Bove ritorna a giocare, ha firmato per il Watford: inizia così la sua seconda vita calcisticaEdoardo Bove ha firmato con il Watford, segnando il suo ritorno in campo dopo un periodo di pausa.
Argomenti discussi: Bove riparte dal Watford: firma per sei mesi, poi in estate un nuovo contratto; Diretta live calciomercato 20 gennaio 2026 Roma e rinnovo Dybala, la Juve vira su Giovane, Napoli insiste per En-Nesyri.
Bove ricomincia dal Watford: è ufficiale. Grazie per la fiducia: finalmente torno a giocareContratto fino al 2013. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ripartirà dalla Championship: il suo rientro sarà graduale e il suo ritorno, prima agli allenamenti a pieno ritmo e poi in campo, è al ... msn.com
Watford, ufficiale l’ingaggio di Edoardo BoveOra è ufficiale: Edoardo Bove torna a giocare. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina riparte dal Watford, nella serie Championship inglese. In un ... lapresse.it
Escursione nella Riserva Naturale di Tor Caldara 1 febbraio 2026 Ricomincia la stagione delle nostre escursioni! Vieni a passeggiare tra macchia mediterranea, mare e storia, per riscoprire la bellezza della natura del litorale laziale. Dettagli e prenota - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.