Studente fuori sede trovato morto in casa | il giallo del telefonino

Iltempo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallo a Roma. Uno studente di Matematica e Fisica all'università la Sapienza di Roma, originario della provincia di Taranto, è stato trovato morto nel.bagno dell'appartamento condiviso con altri studenti fuorisede e in cui aveva una stanza in affitto, in zona piazzale delle Province. La morte,  scrive il Corriere della sera, è avvenuta il 27 novembre scorso. A scoprire il corpo di Lorenzo De Tommaso, questo il nome della vittima di 25 anni, è stata una studentessa sua coinquilina.  Non sono stati riscontrati segni di violenza e gli inquirenti sono in attesa dei risultati dell'autopsia e dei test tossicologici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

studente fuori sede trovato morto in casa il giallo del telefonino

© Iltempo.it - Studente fuori sede trovato morto in casa: il giallo del telefonino

Scopri altri approfondimenti

studente fuori sede trovatoStudente fuori sede trovato senza vita in casa, il giallo del telefonino - Uno studente di Matematica e Fisica all'università la Sapienza di Roma, originario della provincia di Taranto, è stato trovato morto nel . Segnala iltempo.it

Roma, studente fuorisede trovato morto in bagno: il giallo del cellulare sparito e «ritrovato» 24 ore dopo - Piazzale delle Province, Lorenzo De Tommaso aveva 25 anni. Lo riporta msn.com

studente fuori sede trovatoStudente universitario trovato a terra cianotico e senza battito: salvato dalla polizia locale - Uno studente universitario è stato trovato a terra, alla fermata del bus, privo di respiro e di battito. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Studente Fuori Sede Trovato