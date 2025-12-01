Studente fuori sede trovato morto in casa | il giallo del telefonino
Giallo a Roma. Uno studente di Matematica e Fisica all'università la Sapienza di Roma, originario della provincia di Taranto, è stato trovato morto nel.bagno dell'appartamento condiviso con altri studenti fuorisede e in cui aveva una stanza in affitto, in zona piazzale delle Province. La morte, scrive il Corriere della sera, è avvenuta il 27 novembre scorso. A scoprire il corpo di Lorenzo De Tommaso, questo il nome della vittima di 25 anni, è stata una studentessa sua coinquilina. Non sono stati riscontrati segni di violenza e gli inquirenti sono in attesa dei risultati dell'autopsia e dei test tossicologici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
