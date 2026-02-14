Il futuro corre veloce | l’Istituto Rampone di Benevento conferma il Diploma Quadriennale in Informatica

L’Istituto Tecnico “Salvatore Rampone” di Benevento ha deciso di mantenere il Diploma Quadriennale in Informatica, per rispondere alla rapida evoluzione del settore digitale. La direzione scolastica ha scelto di rafforzare i corsi di programmazione e di offrire nuovi laboratori pratici, così da preparare meglio gli studenti alle sfide del mondo del lavoro. Un esempio concreto è l’introduzione di strumenti di sviluppo aggiornati, come linguaggi di programmazione e piattaforme di intelligenza artificiale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Istituto Tecnico “ Salvatore Rampone ” di Benevento proietta i propri studenti nel cuore della rivoluzione tecnologica. Prosegue anche per il prossimo anno scolastico il nuovo percorso quadriennale in Informatica, un indirizzo d’eccellenza progettato per chi vuole bruciare le tappe senza rinunciare a una formazione di altissimo profilo. Quattro anni, stesso valore, più opportunità. Il nuovo indirizzo non è una “scorciatoia”, ma una riprogettazione didattica avanzata con il vantaggio competitivo di un anno di anticipo rispetto ai coetanei. Le caratteristiche distintive del corso: Il piano di studi del “Rampone” si distingue per una forte curvatura tecnologica e linguistica, rispondendo alle richieste del mercato globale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il futuro corre veloce: l’Istituto “Rampone” di Benevento conferma il Diploma Quadriennale in Informatica Ripartono gli Open Day dell’Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo” di Benevento L’Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo” di Benevento riprende gli Open Day, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di visitare la scuola e conoscere i corsi disponibili. Corre veloce il corto ’Playing God’ di Studio Croma Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Banche, il futuro è online?; Nuove generazioni motore del futuro; Ferrari corre più veloce del mercato: utili in crescita, dividendi più ricchi e la prima elettrica pronta al debutto; Allenare lo sguardo sul futuro: Nausica Montemurro e Irene Festa. Il cibo racconta chi siamo, anche in una Italia che corre veloce e scopre nuovi linguaggiDalla forma perfetta di una Ferrari a quella imperfetta ma autentica di un risotto in dialetto, fino alla semplicità disarmante di uno spaghetto al pomodoro: l’Italia corre veloce, ma non dimentica ... repubblica.it Rifugi, funivie e cabinovie: il futuro corre su cavi all’avanguardiaC'è un filo luminoso che unisce le valli del Trentino in questa nuova stagione invernale: è la scia dell'innovazione che corre su una montagna che si fa tecnologica senza perdere la sua anima più ... ilgiornale.it SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL NUOVO PERCORSO DI FILIERA DIPLOMA IN QUATTRO ANNI IT45 "AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ART. GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO QUADRIENNALE" Un percorso quadriennale facebook