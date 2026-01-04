Corre veloce il corto ’Playing God’ di Studio Croma

A passo spedito verso la shortlist dei cinque titoli in corsa per l’Oscar, che sarà resa nota il 22 gennaio, il corto d’animazione Playing God di Studio Croma supera le 227.000 visualizzazioni dopo 10 giorni su Youtube. E ora è anche disponibile fino all’11 gennaio (come su Youtube) su Rai Cinema Channel. La piccola grande opera diretta dal bolognese Matteo Burani con l’incredibile animazione di Arianna Gheller (nella foto), segna una prima volta per l’Italia: non era finora mai successo che un nostro cortometraggio di animazione entrasse nella shortlist a 15 per Best Animated Short Film. Playing God ha visto impegnato il gruppo di lavoro in una distribuzione internazionale che lo ha portato ad ottenere 92 premi, tra cui il Grand Prix per il Miglior cortometraggio d’animazione in due festival Oscar-qualifying, ossia Tribeca e Animayo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

