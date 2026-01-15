Ripartono gli Open Day dell’Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo di Benevento

L’Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo” di Benevento riprende gli Open Day, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di visitare la scuola e conoscere i corsi disponibili. Questi incontri di gennaio rappresentano un momento importante per approfondire l’offerta formativa e supportare le scelte di orientamento in entrata. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone interessate a scoprire le opportunità dell’istituto.

L'Istituto Superiore "Palmieri Rampone Polo" di Benevento apre le porte a studenti e famiglie per il primo degli appuntamenti di gennaio dedicati all'orientamento in entrata. Sabato 17 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, i futuri studenti avranno l'opportunità di immergersi nella realtà didattica e laboratoriale di uno dei poli tecnologici e professionali più dinamici del territorio.?L'iniziativa è pensata per supportare i ragazzi delle scuole medie in una scelta consapevole per il proprio futuro, offrendo uno sguardo diretto sui percorsi di studio che coniugano teoria e innovazione pratica.

