Il Follonica ospita il Montebianco Volley Rossi | Qualche assenza ma serve la vittoria
Il Follonica affronta oggi alle 18 il Montebianco Volley al PalaGolfo, dopo aver perso l’ultima partita. Rossi spiega che ci sono alcune assenze tra le sue giocatrici, ma la squadra deve portare a casa i tre punti. La partita, valida per la quindicesima giornata di serie C femminile, rappresenta un’occasione per riprendersi subito dalla sconfitta e mantenere il passo in classifica.
Dimenticare il ko scorso e spingere da subito sull’acceleratore. Oggi alle 18 al PalaGolfo di Follonica, per la quindicesima giornata di C femminile, la Pallavolo Follonica di Rossano Rossi ospita la terzultima forza del torneo: il Montebianco Volley Pieve a Nievole. Avversario sulla carta abbordabile per le follonichesi, che però non dovranno dimenticare la gara di andata, quando vinsero solo al quinto set. La Pallavolo Follonica per il momento occupa la nona posizione con 18 punti, ma questa non la mette al riparo di eventuali pericoli. La squadra del golfo ha bisogno di punti per non rischiare di venire risucchiata nella zona bassa della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
PRIMA SQUADRA — MATCH DAY Le nostre ragazze giocano in casa contro la Montebianco Volley, e dovranno riscattarsi della sconfitta di scorsa settimana, abbiamo bisogno del vostro calore, venite numerosi a sostenerci! Forza ragazze, portiamo in alt facebook