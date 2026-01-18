volley maschile a3 mirandola ospita sarroch serve una conferma

Al PalaSimoncelli di Mirandola, la Stadium ospita oggi alle 15 il Sarlux Sarroch, formazione sarda dell’hinterland cagliaritano. L’incontro, previsto in un orario insolito, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di confermare la propria posizione in campionato. Una sfida da seguire con attenzione, che potrà offrire indicazioni utili sul percorso di entrambe le formazioni nel torneo di volley maschile A3.

In un inconsueto orario del primo pomeriggio, la Stadium Mirandola riapre le porte del PalaSimoncelli, per affrontare alle 15 i sardi del Sarlux Sarroch, paese dell’hinterland cagliaritano. Snodo. I quattro punti conquistati nelle ultime due partite hanno sicuramente dato una sistemata alla classifica della Stadium chiamata però a confermarsi risalendo la graduatoria: non sarà un compito facile perché Sarroch è formazione grintosa che non molla mai, forte di parecchi giocatori esperti e di categoria, e che si presenta a Mirandola con uno straniero nuovo, il polacco Pawel Stabrawa, opposto classe ’96 prelevato a metà dicembre dal Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

