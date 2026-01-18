Volley Maschile A3 Mirandola ospita Sarroch Serve una conferma
Al PalaSimoncelli di Mirandola, la Stadium ospita oggi alle 15 il Sarlux Sarroch, formazione sarda dell’hinterland cagliaritano. L’incontro, previsto in un orario insolito, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di confermare la propria posizione in campionato. Una sfida da seguire con attenzione, che potrà offrire indicazioni utili sul percorso di entrambe le formazioni nel torneo di volley maschile A3.
In un inconsueto orario del primo pomeriggio, la Stadium Mirandola riapre le porte del PalaSimoncelli, per affrontare alle 15 i sardi del Sarlux Sarroch, paese dell’hinterland cagliaritano. Snodo. I quattro punti conquistati nelle ultime due partite hanno sicuramente dato una sistemata alla classifica della Stadium chiamata però a confermarsi risalendo la graduatoria: non sarà un compito facile perché Sarroch è formazione grintosa che non molla mai, forte di parecchi giocatori esperti e di categoria, e che si presenta a Mirandola con uno straniero nuovo, il polacco Pawel Stabrawa, opposto classe ’96 prelevato a metà dicembre dal Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley Maschile A3. La Stadium Mirandola ritrova Trebaseleghe. Si scontrano due squadre in piena fiducia
Leggi anche: Volley Maschile A3. La Stadium ospita Gabbiano . C’è da riscattare il ko dell’andata
Mirandola domina i tentativi di rimonta di Trebaseleghe e vince 1-3; La Stadium Pallavolo Mirandola incontra Sarroch al PalaSimoncelli; Volley maschile A3. La Stadium muove la classifica a San Donà. Ma è un punto pieno di rimpianti; A3 Girone Bianco, 3ª giornata di ritorno: risultati, classifica e prossimo turno.
Volley Maschile A3. Mirandola ospita Sarroch. Serve una conferma - In un inconsueto orario del primo pomeriggio, la Stadium Mirandola riapre le porte del PalaSimoncelli, per affrontare alle 15 ... sport.quotidiano.net
Volley Maschile A3. Stadium, a San Donà urgono punti - Prosegue tambureggiante il 2026 della Stadium Mirandola, che affronta la terza partita nel giro di 10 giorni: il bilancio ... ilrestodelcarlino.it
Volley A3 Maschile. Stadium Mirandola, sono punti pesantissimi - STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 10, Sitti 4, Maletti 14, Scaglioni 5, Spagnol 2, Galliani 22, Catellani (L1), Flemma 15, Storchi, Schincaglia, Grue, n. ilrestodelcarlino.it
CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE Qualy Lab AVP vs Green Volley Francavilla Pallone Tensostatico, Pulsano (TA) Domenica 18 gennaio, ore 11:00 Arriva la proma trasferta del 2026 per i nostri ragazzi della Prima Divisione maschile, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.