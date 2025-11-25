Ok da Camera ddl femminicidio è legge

19.52 La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl sul femminicidio, che diventa legge. Il testo aveva già ricevuto il sì bipartisan del Senato. Il provvedimento introduce nel Codice penale il nuovo articolo 577-bis sul reato di femminicidio: una fattispecie specifica di omicidio che prevede l'ergastolo per chiunque provochi la morte di una donna per discriminazione, odio o prevaricazione o mediante atti di controllo, possesso o dominio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

