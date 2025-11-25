Il Ddl femminicidio è legge ok alla Camera Sul ddl stupro le opposizioni lasciano commissione
Protestano le opposizioni per la richiesta di un maggiore approfondimento sul disegno di legge che disciplina la norma sul "consenso" delle donne nei casi di violenza sessuale. Richiesta avanzata dalla Lega, a cui si sono associati Fratelli di Italia e Forza Italia, chiedendo anche le audizioni. Le opposizioni hanno per protesta abbandonato la commissione Giustizia del Senato. Avevano chiesto oggi il voto in Aula proprio per farlo coincidere con la Giornata internazionale contro la violenza alle donne. Richiesta a cui si era associato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il disegno di legge sulla violenza sessuale è frutto di uno storico accordo bipartisan su input della premier Giorgia Meloni e della leader del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
In Senato maggioranza blocca la legge sul #consenso libero e attuale. Alla Camera, mentre votiamo il ddl che introduce il reato di #femminicidio chiediamo spiegazioni alla ministra Roccella: scena muta, da ore. La Presidente Meloni viene sconfessata dalla s Vai su X
#Violenzasulledonne, in Senato si arena la proposta di legge sul consenso libero e attuale: la maggioranza frena - #Giornatacontrolaviolenzasulledonne #femminicidio Vai su Facebook
Il ddl femminicidio è legge: la Camera lo approva all'unanimità. Odio, possesso, discriminazione: cosa dice il testo - La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Riporta leggo.it
Ddl femminicidio è legge: c'è il sì della Camera. Scontro in commissione sulla norma del consenso - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne ... Secondo ilmessaggero.it
FEMMINICIDIO E' LEGGE, - Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il femminicidio diventa legge nel nostro Paese. 9colonne.it scrive