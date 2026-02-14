Il Como perde contro la Fiorentina | rosso per Morata che salterà il recupero con il Milan

Alberto Morata ha ricevuto un rosso diretto durante la partita tra Como e Fiorentina, causato da un fallo su un avversario. La sua espulsione ha lasciato i biancoblù in dieci uomini e ha contribuito alla sconfitta per 2-1. Morata non potrà giocare nel prossimo incontro contro il Milan, che si terrà tra due settimane.

Nella gara di oggi pomeriggio contro la fiorentina, il Como esce sconfitto: i lariani hanno perso per 2-1 al termine di una partita molto complessa. A Soli quattro giorni dal recupero della ventiquattresima giornata di campionato di Serie A 25-26, in programma mercoledì alle ore 20:45, la formazione di Cesc Fabregas dovrà fare a meno di una pedina molto importante. Dopo il vantaggio della formazione di Vanoli, grazie ai gol di Fagioli e Moise Kean su rigore, nella ripresa arriva l'autogol di Parisi, che ha accorciato le distanze. Le speranze legate ad una possibile rimonta, però, s'infrangono subito: Alvaro Morata viene espulso e, di conseguenza, non prenderà parte al match contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Como perde contro la Fiorentina: rosso per Morata, che salterà il recupero con il Milan Como, Diao infortunato: salterà il match contro il Milan? La situazione Pisa-Milan, espulso Rabiot nel finale: salterà la sfida contro il Como Durante la partita tra Pisa e Milan, Adrien Rabiot è stato espulso nel finale per aver protestato contro l’arbitro Fabbri. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rabiot out contro il Como: Allegri perde un titolare a centrocampo; Il Napoli saluta la Coppa Italia: ai rigori passa il Como; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Anche stavolta non basta Vergara: resta il gioiello del baby azzurro. Il Como perde contro la Fiorentina: Morata, espulso, salterà il MilanIl Como cade a quattro giorni dall'impegno contro il Milan, recupero della ventiquattresima giornata di campionato di Serie A Enilive che si disputerà mercoledì ... milannews.it Serie A, il Como cade in casa contro la Fiorentina. Roma a +5I lombardi perdono contro la squadra di Vanoli, che ottiene 3 punti importanti in ottica salvezza. Espulso Morata nel finale, salterà il recupero della 24^ giornata col Milan ... ilromanista.eu Il #Como perde al Sinigaglia contro la #Fiorentina che raggiunge il #Lecce al 17º posto a quota 21 punti #ComoFiorentina #SerieA #SerieAEnilive x.com Fiorentina, Vanoli perde un titolarissimo per la sfida contro il Como https://shorturl.at/9GH4W facebook