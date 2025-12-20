Assane Diao, attaccante del Como e della nazionale senegalese, si è infortunato e sarà costretto a dire addio alla Coppa D'Africa. Il match contro il Milan si avvicina: vediamo se sarà presente o meno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Como, Diao infortunato: salterà il match contro il Milan? La situazione

Leggi anche: Juventus, c’è lesione per Cabal: salterà il big match contro il Milan

Leggi anche: Verso Parma-Milan, brutte notizie per Cuesta: un difensore salterà il match contro i rossoneri. I dettagli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Diao infortunato, lascia il ritiro con il Senegal: cosa filtra in vista di Torino-Como - L'attaccante del Como ha già saltato tutta la prima parte di stagione per una fissurazione ossea della diafisi del ... tuttosport.com

Como, infortunio Diao: cosa ha e quando torna, le ultime - L'attaccante senegalese è ancora ai box per un problema che si sta portando dietro già dalla ... calciomercato.com

Diao infortunato, il comunicato del Como e l'esito degli esami: la decisione verso il Torino - Il classe 2005 dopo essere uscito per un problema fisico nel corso del match contro il Cagliari, era stato poi ... tuttosport.com

#Como, stop per #Diao Ecco come sta x.com

DIAO SALTA LA COPPA D'AFRICA! Il calciatore del Como non può rispondere alla convocazione del Senegal a causa della lesione al bicipite femorale accusato nell'ultimo match di campionato contro la Roma Nei giorni scorsi si è parlato molto della convo - facebook.com facebook