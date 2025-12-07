No alla Nuova Pescara il nuovo comitato di Spoltore si presenta | Nessun vantaggio serve un nuovo referendum

Ilpescara.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ Eleonora Chichi la presidente del comitato cittadino di Spoltore per il No alla fusione con Montesilvano e Pescara. Una realtà, spiega la stessa presidente, che nasce come comitato cittadino, apartitico e che si pone l’obiettivo di informare la cittadinanza su quelle che ritiene possano essere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

VIDEO | Premiato l’ufficio gare della Nuova Pescara: 60 aggiudicate e 29 in preparazione, oltre 100milioni investiti

Modifiche ai treni per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare

Lavori tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare: modifiche alla circolazione dei treni

Nuova Pescara, a Spoltore nasce il comitato 'No fusione' - "Proteggere e tutelare la comunità locale, difendere l'identità, la storia e peculiarità di Spoltore e chiedere informazioni chiare, documentate e verificabili su una scelta destinata a incidere profo ... Secondo ansa.it

no nuova pescara nuovoNUOVA PESCARA: FUSIONE NEL 2027 SENZA PIÙ RINVII, NO A RISOLUZIONE ALESSANDRINI, SOSPIRI, “INUTILE” - L’AQUILA – “La miglior forma di diniego è la procrastinazione” , recita il Bignami della prassi politica. Si legge su abruzzoweb.it

Nuova Pescara: Sospiri, nessun ritardo, fusione inizio 2027 - "Sul processo di costituzione del nuovo Comune di Pescara, attraverso la fusione del capoluogo adriatico con Montesilvano e Spoltore, il governo regionale di centrodestra ha prodotto in due anni più ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: No Nuova Pescara Nuovo