No alla Nuova Pescara il nuovo comitato di Spoltore si presenta | Nessun vantaggio serve un nuovo referendum

E’ Eleonora Chichi la presidente del comitato cittadino di Spoltore per il No alla fusione con Montesilvano e Pescara. Una realtà, spiega la stessa presidente, che nasce come comitato cittadino, apartitico e che si pone l’obiettivo di informare la cittadinanza su quelle che ritiene possano essere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

