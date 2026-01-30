Rissa in stazione tra ragazze | 16enne arrestata per aggressione con coltello vittima ferita al braccio e all’orecchio

Mercoledì pomeriggio a Padova una lite tra due ragazze è finita in rissa. Una 16enne è stata arrestata dopo aver aggredito l’altra con un coltello. La vittima è rimasta ferita al braccio e all’orecchio ed è stata soccorsa sul posto. La polizia ha portato in commissariato la giovane aggressora, mentre la vittima è stata medicata in ospedale. La scena si è svolta vicino alla stazione ferroviaria, creando scompiglio tra i passanti.

Mercoledì 28 gennaio a Padova, in una zona prossima alla stazione ferroviaria, si è consumata un'aggressione violenta tra due giovani donne. Una ragazza di 16 anni, di origine moldava, ha ferito gravemente un'amica di 20 anni, colpendola con un cutter. L'episodio è avvenuto durante una lite scoppiata in un clima di tensione che si trascinava da tempo, alimentato da possibili dinamiche di gelosia all'interno del gruppo di amicizie. La vittima ha riportato ferite al braccio e all'orecchio, ed è stata portata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni. L'aggressore è stato immediatamente identificato dalle forze dell'ordine e denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.

