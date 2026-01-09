Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio trovato un coltello Il padre della vittima | È gravissimo che il presunto assassino fosse in giro armato dopo essere stato fermato tante volte

A Bologna, durante un sopralluogo, è stato trovato un coltello collegato all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. L’indagato, Marin Jelenic, 36 anni, croato, era già stato fermato più volte e ora è accusato del delitto. Il padre della vittima ha espresso preoccupazione per il fatto che l’uomo fosse in circolazione armato dopo i precedenti. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Il rinvenimento è avvenuto a Bologna, nel corso di un sopralluogo effettuato lungo il percorso che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato seguito da Marin Jelenic, 36 anni, cittadino croato, accusato del delitto, subito dopo l'aggressione.

