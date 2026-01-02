La Dinamo contro il fanalino di coda Mola | al PalaZumbo il primo match del 2026
La Dinamo affronta Mola al PalaZumbo nel primo incontro del 2026. Dopo la pausa natalizia, la squadra biancoblu torna in campo per la penultima giornata del girone di andata, in un incontro che rappresenta l’inizio del nuovo anno sportivo. Una partita importante per mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica, nel rispetto del percorso già avviato.
BRINDISI - Si apre davanti al pubblico di casa il 2026 della Dinamo. Smaltite le festività natalizie, i biancoblu tornano immediatamente in campo per affrontare la penultima giornata prima della conclusione del girone di andata.L’appuntamento è fissato per sabato 3 gennaio alle ore 18:00, quando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Big match al PalaZumbo: la Dinamo sfida la capolista Virtus Matera
Leggi anche: Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi: 84-74 al Palazumbo contro Molfetta
La Dinamo si allena anche a Natale per la gara di Treviso; Basket: la Dinamo si avvicina all'ottavo posto; Basket: la Dinamo cerca a Treviso la prima vittoria in trasferta.
Dinamo Women in Croazia contro il Dubrovnick/Ragusa - La squadra sassarese gioca stasera a Dubrovnik (inizio ore 19) contro la ZKK Ragusa di Croazia, fanalino di ... unionesarda.it
Uyba col fanalino di coda. Sesto posto da blindare: "Imponiamoci da subito" - La Eurotek Laica di Busto Arsizio cerca i tre punti contro il fanalino di coda San Giovanni in Marignano per... ilgiorno.it
Bertram, vittoria in scioltezza contro il fanalino di coda ora i play off sono più vicini - La Bertram Tortona prosegue il suo momento positivo, centrando la settima vittoria consecutiva tra Champions League e campionato. laprovinciapavese.gelocal.it
21. , Cadono le grandi in questo sabato della #etapa 21 di SuperLiga Romania. L'UTA Arad batte la Dinamo Bucuresti, senza se e senza ma, rimanendo in sc - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.